На Ровенщине из-за непогоды погиб человек

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Пятница, 9 августа 2019, 12:16

Источник: пресс-служба ГСЧС, издание radiotrek.rv.ua

Один человек погиб и один ребенок получил травмы в результате бури, которая пронеслась в Ровенской области 8 августа.

Сообщение пресс-службы: "В 12:15 в с. Постийне Костопольского района из-за порывов ветра произошел обрыв линии электропередач, в результате чего от поражения электрическим током погиб 1 человек и пострадал 1 ребенок".

Детали: Ребенка госпитализировали. По данным местного издания radiotrek.rv.ua, погибла бабушка, 1937 года, а ее внучка 2013 года, находится в медучреждении.

По словам местных жителей, сильный ветер сдул с электроопоры гнездо аистов, оно оборвало линию электропередач.

Проволока упала на проезжую часть, когда бабушка и внучка переходили дорогу.

Предыстория:

  • 8 июля над Украиной пронеслась буря. В Киеве и области ветер повалил деревья и поломал машины, ливень затопил подземные пешеходные переходы.

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Темы: Ровенская область погода жертвы


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