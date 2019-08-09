Укроборонпром собирается улучшать американские катера Island

Источник: пресс-служба "Укроборонпрома"

Опытно-проектный центр кораблестроения, который входит в "Укроборонпром", приступил к разработке варианта модернизации Б/Ушных патрульных катеров Island, которые в сентябре 2018 США передали Военно-морским силам Украины.

Текст сообщения: "Модернизация катеров будет направлена ​​на максимальное повышение боевой эффективности. Сейчас специалистами предприятия уже получена необходимая техническая документация по катерам, которая позволяет осуществить модернизацию с использованием всех возможностей Island... Мы готовим предложения, и в ближайшее время они будут предоставлены командованию Военно-Морских сил".

Детали: В центре кораблестроения говорят, что решили осуществить модернизацию по собственной инициативе.

Работы планируют поручить Николаевскому судостроительному заводу.

Отмечается, что окончательный вариант модернизации патрульных катеров будет принят после того, как ВМС Украины получат широкий практический опыт применения Island.

Почему это важно: Ранее программа "Схемы" провела расследование и узнала от своих источников в Пентагоне и Сенате США, что Украина "упирается" передаче вооруженных катеров Island якобы из меркантильных мотивов руководства государства. В частности из-за завода "Кузня на Рыбальском", бенефициарами которого являются экс-президент Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко и который поставляет украинскому флоту свои катера.

В командовании ВМС Украины назвали "искаженным" это расследование и заявили, что обнародование конфиденциальной информации оборонного характера "играет на руку агрессору".

Предыстория: