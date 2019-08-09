"Слуга народа" предлагает уменьшить количество комитетов в новой Раде

Источник: заседание подготовительной группы Верховной Рады 9 созыва.

Партия "Слуга народа" предлагает уменьшить количество парламентских комитетов с 27-ми до 22-х.

Прямая речь главы партии Дмитрия Разумкова: "Сегодня у нас 27 комитетов плюс комиссия по приватизации. Мы предлагаем уменьшить до 22 комитетов плюс комиссия по вопросам приватизации

Мы предлагаем, мы вышлем предложения (по названиям и профилю комитетов – ред.) и будем ждать от вас предложений, которые предлагается обсудить на следующей встрече".

Детали: Разумков как председательствующий предложил коллегам из других политических сил обдумать это до понедельника и обсудить на следующей встрече подготовительной группы.

Ирина Геращенко пообещала, что "Европейская солидарность" подаст свои предложения, а также попросила особый статус для евроинтеграционного комитета.

Кроме того, народные избранники в подготовительной группе предварительно утвердили минимальное и максимальное количество членов комитетов: 7 и 31.

"Если будем видеть, что возникают трудности, в дальнейшем вернемся к этому вопросу", – предложил Разумков перед голосованием за этот вопрос.

Распределение в комитетах, по мнению Разумкова, должно быть по квотному принципу.

"Поскольку наших коллег в Верховной Раде, по нашим подсчетам, 60%, то мы будем предлагать, что от нашей политической силы будет либо глава, либо первый заместитель, либо секретарь – поскольку они по регламенту не могут быть представителями одной политической силы. И также мы будем предлагать в качестве заместителей глав комитетов своих коллег, но с сохранением пропорционального принципа", – сказал он.

В итоге следующее заседание подготовительной группы назначили на среду, 14 августа, на 11:00, хотя сперва Разумков предлагал 12 августа в 16:00.