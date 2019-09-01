Эрдоган: Анкара не будет отказываться от членства в НАТО

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Воскресенье, 1 сентября 2019, 04:18

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отказываться от членства в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает издание "Сабах", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не намерены отказываться ни от членства в НАТО, ни от своих союзников", - сказал Эрдоган, выступая с речью в Стамбуле.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что несмотря на закупки у России систем ПВО С-400, Турция остается верным союзником НАТО.

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Темы: Турция Росcия НАТО


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