Эрдоган: Анкара не будет отказываться от членства в НАТО
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Воскресенье, 1 сентября 2019, 04:18
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отказываться от членства в Североатлантическом альянсе.
Об этом сообщает издание "Сабах", передает "Интерфакс-Украина".
"Мы не намерены отказываться ни от членства в НАТО, ни от своих союзников", - сказал Эрдоган, выступая с речью в Стамбуле.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что несмотря на закупки у России систем ПВО С-400, Турция остается верным союзником НАТО.
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