Эрдоган: Анкара не будет отказываться от членства в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отказываться от членства в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает издание "Сабах", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не намерены отказываться ни от членства в НАТО, ни от своих союзников", - сказал Эрдоган, выступая с речью в Стамбуле.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что несмотря на закупки у России систем ПВО С-400, Турция остается верным союзником НАТО.