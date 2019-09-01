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Винницкий журналист заявил о нападении и угрозах от сторонников Шария

Воскресенье, 1 сентября 2019, 19:41
Винницкий журналист заявил о нападении и угрозах от сторонников Шария

Источник: Hromadske

Журналист, главред винницкого издания "Veжa" Андрей Качор заявил об избиении неизвестными, нападение он связывает со сторонниками блогера Анатолия Шария, от которых получал угрозы.

Детали: По словам Качора, инцидент произошел 30 августа, нападавшие скрылись с места события. 

Журналист обратился в полицию, но там сообщили, что дело будет в реестре только 2 сентября, а 3 сентября ему смогут дать направление на судмедэкспертизу, "поскольку выходные, а в понедельник экспертиза не работает".

По предварительным выводам врачей, у Качора - ушиб мягких тканей, признаки сотрясения мозга, опухшая часть лица, гематомы, переломов нет.

Качор отметил, что получал угрозы после публикации новости от 9 июля о том, что в Виннице сожгли агитацию Шария. После этого сам Шарий снял ряд роликов о журналисте и его семье. 

"Их (угроз - ред.) было ... под две сотни", - заявил он.

В полицию журналист подал заявление о факте угроз, однако, по его словам, за это время с ним никто из представителей полиции не контактировал.

По словам журналиста, из уголовного розыска ему присылают фото возможных нападающих: "Есть одна фотография, по которой я на 99% уверен, что этот человек (напал - ред.)", заявил Качор.

В свою очередь Шарий на своей странице в facebook заявил, что Качор - "шестерка" Гройсмана, которая работала на сайте, созданном Гройсманом (Vежа - ред.)". Также он сослался на публикации и комментарии журналиста, где тот якобы "угрожает" жителям Винницы, которые поддерживают Шария, "2-м мая, что их можно сжечь и т.д.".

Также он заявил, что не наблюдает на фото Качора в его Facebook "травм головы и он не выглядит, как побитый человек", и по его информации, Качор обратился в полицию в 12:20 31 августа, хотя напали на него в 2 ночи. Шарий заявил, что в полиции информация о событии внесена в ЕРДР по ч.1 ст.125 КК.  

Официальных сообщений полиции о данном инциденте нет. 

Темы: СМИВинницавиборыполиция
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