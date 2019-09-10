Суд ЕС отменил допуск "Газпрома" к газопроводу OPAL

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Вторник, 10 сентября 2019, 14:18

Суд Европейского Союза во вторник отменил решение ЕС, которое позволяет российскому "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод Nord Stream с Германией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Это решение было принято с нарушением основ энергетической солидарности", - решили судьи из Люксембурга.

Речь идет о решении Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, которое позволяло более широкое использование газопровода OPAL. До того россияне использовали половину мощностей.

Польша заявила, что решение ЕК приводит к концентрации в одних руках источников и средств поставки газа, что "противоречит принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками сбоев или прекращения поставок газа". В результате польское правительство обжаловало это решение в Суде ЕС.

В декабре 2018 года Варшава аргументировала, что решение ЕК является неблагоприятным для энергетической безопасности Польши.

"Суд установил недействительность решения Комиссии об утверждении изменения системы установления исключений по использованию газопровода OPAL", - говорится в постановлении суда ЕС.

Теоретически ЕК может подать апелляцию на решение суда, но она должна быть ограничена только юридическими вопросами.

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Темы: ЕС суд Газпром Росcия


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