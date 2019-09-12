Поляк убил украинку и бежал в Германию, где его застрелила полиция
Гражданин Польши застрелил знакомую украинку, после чего бежал в Германию и был убит полицейскими при задержании.
Об этом сообщает Fakt24.pl.
Убийство 26-летней украинки произошло в городе Гожув-Велькопольский недалеко от немецкой границы.
Местный житель Павел Р., которому также было 26 лет, застрелил девушку в прачечной, где она работала. По данным СМИ, убийство произошло в результате ссоры, когда девушка сказала, что не хочет с ним встречаться.
После совершения преступления мужчина отправился в Германию, однако его уже разыскивали польские и немецкие полицейские.
Неподалеку от Берлина его авто остановила полиция. Он вышел из автомобиля и направил оружие на правоохранителей, после чего полиция открыла огонь на поражение. Мужчина от полученных ран скончался на месте.
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