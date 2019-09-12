Поляк убил украинку и бежал в Германию, где его застрелила полиция

2950 просмотров
Четверг, 12 сентября 2019, 12:45

Гражданин Польши застрелил знакомую украинку, после чего бежал в Германию и был убит полицейскими при задержании.

Об этом сообщает Fakt24.pl.

Убийство 26-летней украинки произошло в городе Гожув-Велькопольский недалеко от немецкой границы.

 

Местный житель Павел Р., которому также было 26 лет, застрелил девушку в прачечной, где она работала. По данным СМИ, убийство произошло в результате ссоры, когда девушка сказала, что не хочет с ним встречаться.

После совершения преступления мужчина отправился в Германию, однако его уже разыскивали польские и немецкие полицейские.

Неподалеку от Берлина его авто остановила полиция. Он вышел из автомобиля и направил оружие на правоохранителей, после чего полиция открыла огонь на поражение. Мужчина от полученных ран скончался на месте.

"Европейская правда"

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Польша Германия убийство украинцы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Польша: Действия РФ в Крыму нелегальны, результаты "выборов" - недействительны 8 сентября 2019, 22:28
Туск рад освобождению Сенцова и моряков, призвал РФ освободить всех остальных 7 сентября 2019, 17:16
В Польше убили украинку, преступника ищут полицейские двух стран 6 сентября 2019, 06:40
Все новости
Главные новости
Штраф в 85 тысяч: Зеленский снова предложил наказание для кнопкодавов
Зеленский уволил главного разведчика и отправил его к Баканову
Рада отложила на 3 месяца штрафы за нерастаможенные "евробляхи"
Рябошапка уволил своего первого заместителя и начальника одного из департаментов
Все новости
школа

Сколько должен весить рюкзак школьника и как его выбрать?

Фото

Украинские полярники нашли в Антарктиде "потерянную" ледниковую пещеру

здоровье

6 вещей, которые следует знать о витаминах детям

Поиск по сайту
Архив
Весь архів