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Поляк убил украинку и бежал в Германию, где его застрелила полиция

Четверг, 12 сентября 2019, 12:45

Гражданин Польши застрелил знакомую украинку, после чего бежал в Германию и был убит полицейскими при задержании.

Об этом сообщает Fakt24.pl.

Убийство 26-летней украинки произошло в городе Гожув-Велькопольский недалеко от немецкой границы.

 

Местный житель Павел Р., которому также было 26 лет, застрелил девушку в прачечной, где она работала. По данным СМИ, убийство произошло в результате ссоры, когда девушка сказала, что не хочет с ним встречаться.

После совершения преступления мужчина отправился в Германию, однако его уже разыскивали польские и немецкие полицейские.

Неподалеку от Берлина его авто остановила полиция. Он вышел из автомобиля и направил оружие на правоохранителей, после чего полиция открыла огонь на поражение. Мужчина от полученных ран скончался на месте.

"Европейская правда"

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Темы: ПольшаГерманияубийствоукраинцы
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