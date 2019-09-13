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Рада взялась за роспуск ЦИК

Пятница, 13 сентября 2019, 11:19

Верховная Рада начала рассмотрение вопроса об увольнение с должностей членов Центральной избирательной комиссии.

Источник: трансляция заседания Верховной Рады

Детали: По представлению президента Владимира Зеленского депутаты начали рассмотрение "Проекта Постановления о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии" № 2127.

За сокращение процедуры рассмотрения постановления проголосовали 298 нардепов.

Для увольнения членов ЦИК Рада должна собрать 300 голосов.

Украинская правда
Темы: ЦИКЗеленскийВерховная Рада
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