Рада взялась за роспуск ЦИК

Верховная Рада начала рассмотрение вопроса об увольнение с должностей членов Центральной избирательной комиссии.

Источник: трансляция заседания Верховной Рады

Детали: По представлению президента Владимира Зеленского депутаты начали рассмотрение "Проекта Постановления о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии" № 2127.

За сокращение процедуры рассмотрения постановления проголосовали 298 нардепов.

Для увольнения членов ЦИК Рада должна собрать 300 голосов.