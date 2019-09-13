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"Скифское золото" в Амстердаме: Киев просит отвода судьи из-за российского следа

Пятница, 13 сентября 2019, 17:26

Министерству юстиции Украины стало известно о существовании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятости председательствующего судьи, рассматривающего дело о "скифском золоте".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Председательствующий судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК "ЮКОС", а потому фактически защищал интересы Российской Федерации как основной заинтересованной стороны в решении дела в пользу "Промнефтьстрой".

Кроме того представительство интересов "Промнефтьстрой" он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев", - говорится в заявлении.

По результатам рассмотрения этого дела нидерландский суд отказал в признании и обращении к исполнению на территории Королевства Нидерландов решение Московского арбитражного суда 2006 года о признании ОАО "НК" ЮКОС "банкротом и продажа акций нидерландской структуры ОАО" НК "ЮКОС" ( "Yukos Finance BV" ) компании "Промнефтьстрой".

Темы: историяНидерланды
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