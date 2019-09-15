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Ле Пену-старшему предъявлено обвинение в растрате средств ЕС

Воскресенье, 15 сентября 2019, 12:58

Жан-Мари Ле Пену, основателю Национального фронта Франции, выдвинули обвинения в растрате средств Европейского парламента для оплаты труда партийных работников во Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Дочь Ле Пена Марин, нынешняя глава партии, которая была переименована в Национальное собрание, уже была привлечена к уголовной ответственности по этому делу. 

По словам адвокатов Ле Пена-старшего, который работал депутатом Европарламента с 1980-х годов до начала этого года, обвинения ему выдвинули в пятницу.

Адвокат Ле Пена осудил дело как таково, которое является "вторжением судебной власти в законодательную", добавив, что его клиент "очень устал от всего этого".

По словам адвокатов, двое парижских судей допрашивали 91-летнего Ле Пена более 4 часов о работе трех его помощников.

"Следственные судьи задают много вопросов о деле, которое я считаю политической аферой", - сказал Ле Пен агентству France Press.

Ультраправый политик будет вынужден снова предстать перед судьями 25 октября. 

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