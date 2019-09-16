В Брюсселе полсотни человек задержали в связи с запрещенным маршем ультраправых

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Понедельник, 16 сентября 2019, 10:37

В Брюсселе 51 человек попал под административный арест в связи с запрещенным городскими властями маршем ультраправых, который планировался в воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Правоохранители задержали людей в воскресенье несколькими группами. Сообщается, что задержание не сопровождались насильственными действиями.

Доказательства, собранные полицией, позволили правоохранителям считать, что задержанные готовят определенные действия в связи с запрещенным маршем, поэтому они решили действовать на опережение.

В частности, гражданская платформа в поддержку беженцев сообщила о слухах, что группа ультраправых намерена собраться в Брюсселе, несмотря на запрет бургомистра, и "провести зачистку" в отдельных районах.

Отмечается, что многие из задержанных уже были известны полиции участием в ряде акций гражданского неповиновения.

Европейская правда

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Темы: Европа права человека


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