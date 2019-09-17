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Делегация Украины покинула заседание ОБСЕ из-за заявлений о "российском Крыме"

Вторник, 17 сентября 2019, 14:23
Делегация Украины покинула заседание ОБСЕ из-за заявлений о российском Крыме

Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве, где обсуждалась тема свободы слова, в знак протеста против заявлений о "российском Крыме".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт крымскотатарского телеканала ATR.

"Украинская делегация приостановила участие в рабочем заседании. Сейчас проводятся консультации с партнерами относительно дальнейших действий", - рассказала корреспондент телеканала.

Она объяснила, что таким образом украинская делегация отреагировала на слова крымских пропагандистов, которые во время представления заявили: "Крым, Россия".

Главный редактор пророссийских изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Мария Волконская, которая приехала на заседание ОБСЕ назвала аннексированный Крым российским. После этого ее выступление на совещании прервали, сославшись на международные документы.

В комментарии "Европейской правде" дипломаты подтвердили украинский демарш. Кислица оставляет Варшаву, а посол Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк ведет консультации с партнерами за пределами зала заседаний.

В Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в человеческом измерении. В мероприятии принимает участие украинская официальная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей.

Темы: КрымОБСЕ
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