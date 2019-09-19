В чернобыльской зоне нашли без вести пропавшего солдата 

369 просмотров
Четверг, 19 сентября 2019, 02:53

На территории зоны отчуждения Чернобыльской электростанции работниками полиции был обнаружен пропавший без вести солдат-контрактник.

Источник: Главное управление Нацполиции в Киевской области.

"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС было выявлено и задержано 30-летнего солдата-контрактника, который с 5 сентября текущего года находится в розыске как пропавший без вести. Этот гражданин незаконно проник на территорию зоны", – говорится в сообщении.

Согласно информации, об обнаружении военнослужащего было сообщено командиру воинской части, где пропавший солдат проходил службу. Нарушителя передали военной службе правопорядка Киевского гарнизона.



Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Чернобыль армия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Пожар в Чернобыльской зоне: полиция задержала подозреваемого 12 сентября 2019, 19:25
Для Чернобыльской зоны собираються создать позитивный имидж 10 сентября 2019, 17:59
Чернобыль в 2019 году побил туристический рекорд 6 сентября 2019, 14:47
Все новости
Главные новости
Саудовская Аравия обвиняет Иран в террористической атаке
Россия заблокировала определение даты разведения сил на Донбассе
"Минера" моста задержали - Аваков
Взорвать мост грозится бывший военный-крымчанин
Все новости
здоровье

Менструация: что это такое, как пережить месячные и ПМС, в каких случаях идти к врачу

опрос

Украинцам стали меньше нравиться комедии

исследование

Почему нам нужно писать от руки

Поиск по сайту
Архив
Весь архів