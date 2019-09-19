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В чернобыльской зоне нашли без вести пропавшего солдата 

Четверг, 19 сентября 2019, 02:53

На территории зоны отчуждения Чернобыльской электростанции работниками полиции был обнаружен пропавший без вести солдат-контрактник.

Источник: Главное управление Нацполиции в Киевской области.

"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС было выявлено и задержано 30-летнего солдата-контрактника, который с 5 сентября текущего года находится в розыске как пропавший без вести. Этот гражданин незаконно проник на территорию зоны", – говорится в сообщении.

Согласно информации, об обнаружении военнослужащего было сообщено командиру воинской части, где пропавший солдат проходил службу. Нарушителя передали военной службе правопорядка Киевского гарнизона.



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Темы: Чернобыльармия
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