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Все главные реформы за год: Зеленский рассказал Америке об амбициозном плане

Понедельник, 2 сентября 2019, 01:00

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал вице-президенту США Майку Пенсу, что новая украинская власть намерена запустить главные реформы уже за первый год своей работы.

Об этом шла речь во время их встречи в воскресенье в Варшаве, передает "Интерфакс-Украина".

"Честно говоря, не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которых ожидает украинское общество, в течение первого года нашей власти", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский и Майк Пенс
Владимир Зеленский и Майк Пенс в Варшаве
Фото: прес-служба президента України

Напомним:

  • Владимир Зеленский находился с двухдневным визитом в Польше 31 августа - 1 сентября.
  • Там он, среди прочего, имел разговор с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем. Зеленский заверил бельгийца, что Украина будет проводить все необходимые для государства реформы.

Темы: ЗеленскийСШАреформы
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