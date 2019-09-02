Все главные реформы за год: Зеленский рассказал Америке об амбициозном плане
Понедельник, 2 сентября 2019, 01:00
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал вице-президенту США Майку Пенсу, что новая украинская власть намерена запустить главные реформы уже за первый год своей работы.
Об этом шла речь во время их встречи в воскресенье в Варшаве, передает "Интерфакс-Украина".
"Честно говоря, не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которых ожидает украинское общество, в течение первого года нашей власти", - сказал Зеленский.
Напомним:
- Владимир Зеленский находился с двухдневным визитом в Польше 31 августа - 1 сентября.
- Там он, среди прочего, имел разговор с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем. Зеленский заверил бельгийца, что Украина будет проводить все необходимые для государства реформы.