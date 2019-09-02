Все главные реформы за год: Зеленский рассказал Америке об амбициозном плане

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал вице-президенту США Майку Пенсу, что новая украинская власть намерена запустить главные реформы уже за первый год своей работы.

Об этом шла речь во время их встречи в воскресенье в Варшаве, передает "Интерфакс-Украина".

"Честно говоря, не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которых ожидает украинское общество, в течение первого года нашей власти", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский и Майк Пенс в Варшаве Фото: прес-служба президента України

Напомним: