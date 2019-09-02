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Боевики убили еще одного украинского бойца

Понедельник, 2 сентября 2019, 08:36
Боевики убили еще одного украинского бойца

Источник: штаб ООС.

2 сентября в районе проведения операции Объединенных сил вследствие враждебного обстрела один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение, несовместимое с жизнью.

Обстоятельства происшествия выясняет рабочая группа.

Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.

С начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня: неподалеку от Водяного – из стрелкового оружия, а вблизи Новотошковского – из вооружению БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

В предыдущие сутки потерь с украинской стороны не было, хотя 1 сентября пророссийские вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Николаевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- 4 раза неподалеку от Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- 3 раза вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- 2 раза неподалеку от Луганского – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

2 раза в районе Зайцевой - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Новолуганского – из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм;

- неподалеку от Хутора Вильного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Новотошковского – из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

Темы: ООСбоевые действияДонбасс
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