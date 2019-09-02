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Зеленский: Если не найдем подход к партиям, будем принимать законы сами

Понедельник, 2 сентября 2019, 13:53
Зеленский: Если не найдем подход к партиям, будем принимать законы сами
Дмитрий Ларин, УП

Источник: встреча президента с руководителями парламента, правительства и правоохранительных органов.

Президент Владимир Зеленский надеется, что другие политические силы поддержат его законодательные инициативы, но напоминает, что для голосования в парламенте ему достаточно сил фракции "Слуга народа".

Прямая речь о парламенте: "На первом заседании мы увидели, что, к сожалению, не все партии хотят работать ради общества, но я думаю, что мы найдем подход. А не найдем, то будем принимать законы сами. Потому мы обещали нашим избирателям" .

О молодом правительстве: Я уверен, что мы все сможем работать вместе и обязательно всех победим. Даже не хочу говорить: а если нет ... (обращаясь к премьер-министру Алексею Гончаруку. Через паузу, разводя руками, улыбаясь) то нет. Нет, я уверен, что все будет хорошо".

Почему это важно: На встрече 2 сентября с силовиками, руководством парламента и правительства Владимир Зеленский озвучил целый ряд распоряжений и довольно быстрых дедлайнов. Он назначил ответственных за выполнение этих поручений. Чаще всего звучали фамилии спикера парламента Дмитрия Разумкова и председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия.

Что произошло ранее: Президент Владимир Зеленский пообещал "горячие" реформы, ведь, по его мнению, для этого есть политическая воля всех ветвей власти.

Валентина Романенко, УП

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Темы: ЗеленскийВерховная РадазаконодательствоКабинет министров
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