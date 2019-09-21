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Зеленский обсудил с представителями МВФ программу поддержки "амбициозной повестки дня"

Суббота, 21 сентября 2019, 00:29
Зеленский обсудил с представителями МВФ программу поддержки амбициозной повестки дня

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями Международного валютного фонда программу финансовой поддержки Украины.

Источник: сайт президента Украины.

Зеленский провел встречу с представителем МВФ Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом. Среди приглашению также был Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

"Во время встречи обсуждалась программа поддержки Фондом амбициозной повестки дня реформ в Украине, который реализуется Президентом Украины и украинским правительством и направлен на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики", - говорится в сообщении пресс-службы.

Владимир Зеленский отметил, что менее чем за месяц работы новоизбранная Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора, детенизации экономики и реальную борьбу с коррупцией.

"Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", - заявил президент.

 Кроме того, стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуации по ПриватБанка.

Зеленский отметил, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.

Напомним:

Темы: ЗеленскийМВФреформы
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