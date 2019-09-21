Германия, Франция, Италия и Мальта готовят общее миграционное соглашение

Германия, Франция, Италия и Мальта готовят совместное соглашение в сфере миграции с новой добровольной схемой перемещения спасенных в Средиземном море мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Соглашение, которое должно быть заключено на встрече министров внутренних дел четырех стран на Мальте в понедельник, является новой попыткой решить проблему, которая сильно разобщала ЕС после миграционного кризиса 2015 года. Такие страны, как Италия и Мальта, годами жаловались на то, что другие члены ЕС отказались принять справедливую долю мигрантов, прибывающих на южные берега Европы.

Новая схема описывается как добровольная и временная, и на данный момент она будет охватывать только четыре страны - хотя некоторые дипломаты надеются, что она может послужить моделью для более широкого соглашения. Ожидается, на встрече будут присутствовать министр внутренних дел председательствующей в ЕС Финляндии и представители Европейской комиссии.

В проекте документа изложены "добровольные обязательства государств-членов". Цель состоит в том, чтобы "создать более предсказуемый и эффективный механизм временной солидарности для обеспечения ... достойной высадки мигрантов, взятых на борт в открытом море".

Но договор может оказаться спорным, поскольку он касается лиц, ищущих убежища, и мигрантов, а не беженцев. Это может открыть схему для людей, которые с меньшей вероятностью получат международную защиту по таким причинам, как преследование или война.

Другими словами, по этой схеме Франция и Германия могут принимать людей, которые с гораздо большей вероятностью будут считаться экономическими мигрантами.

Тот факт, что в проекте не используется термин "беженец", представляется изменением в пользу Италии, которая утверждает, что многие из людей, спасенных в Средиземном море, не имеют права на этот статус. В то время как другие страны ЕС были готовы принять беженцев, прибывших в другую страну ЕС, они были гораздо менее заинтересованы в том, чтобы принимать людей, которых они считают экономическими мигрантами.

Однако один дипломат предположил, что эта терминология будет открыта для толкования и что на практике "страны, которые перемещают только беженцев, будут продолжать перемещать только беженцев".

По словам дипломата, число лиц, ищущих убежища, которые могут быть охвачены этой схемой, будет меньше 10 000 человек.

Проект от 13 сентября не подписан, и дипломаты предупредили, что он все еще находится в стадии разработки. Текст "все еще очень открыт, в ожидании политических решений", - сказал один из них. Значительные части текста отмечены красным или в скобках, что означает, что они еще не завершены.