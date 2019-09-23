У Зеленского и Трампа будет большая часовая встреча - Пристайко

У президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа будет не короткая встреча "на полях" Генассамблеи ООН, а полноценные переговоры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом "Громадському" заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, "оба президента нашли время", и это будет "часовая встреча, во время которой прежде мы ставим перед собой задачу наладить связь".

Пристайко напомнил, что Зеленский дважды разговаривал по телефону с Трампом, "но мы понимаем, насколько важно иметь непосредственный контакт двух лидеров".

"К сожалению или к счастью, так построены системы, лидеры играют очень высокую роль в дипломатии и вообще отношениях между странами. Если установится нормальное понимание и нам удастся друг другу объяснить, чего мы ожидаем, которым видим и развитие двусторонних отношений, и вообще выживания Украина в войне - это и есть основные задачи", - пояснил он.

Министр добавил, что "все задачи я не могу вам открыть, но поверьте, есть целый список проблем, который мы пройдем с США".

"Иногда это проблемы, иногда - просто бизнес-идеи. Например, нам нужна энергетическая безопасность. Это одна из ключевых задач нашей с вами национальной безопасности. Это один из вопросов, которые обязательно обсудят президенты", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, 23-26 сентября Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития.

В Нью-Йорке он проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. СМИ сообщали, что встреча состоится 25 сентября и продлится 45 минут.

Кроме того, в рамках визита Зеленский встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.