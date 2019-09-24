Президент США Дональд Трамп заявил, что будет тормозить финансовую помощь Украине, если Европа не будет вкладывать в нашу страну больше чем сейчас.

Об этом он заявил по прибытии на Генассамблею ООН, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNS News.

"Эти средства были выплачены", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, почему он приказал приостановить выплату военной помощи Украине.

"Они были полностью оплачены, но моя претензия всегда заключалась в следующем - и я бы снова приостанавил (помощь - ред.) и удерживал бы до тех пор, пока Европа и другие страны не сделают свой вклад в Украину, потому что они этого не делают. Только Соединенные Штаты. Мы вкладываем большую часть денег", - заявил президент США.

"И я спрашиваю, почему так? Я настаиваю на том, чтобы Европа также вкладывала деньги в Украину", - отметил он.

"Я хочу, чтобы Германия, и я хочу, чтобы Франция, и я хочу, чтобы Европейский Союз вкладывали деньги", - сказал Трамп.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому 25 июля.

На прошлой неделе прессе стало известно о расследовании, которое ведется по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа: президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера. По предположениям СМИ, лидер США также мог шантажировать Зеленского.

Подробнее читайте в статье: "Американская растяжка" Зеленского: что происходит с Трампом и что должна делать Украина".