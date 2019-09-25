Оккупационный "судья Верховного Суда" Крыма получил 12 лет с конфискацией

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Среда, 25 сентября 2019, 11:17

Святошинский суд заочно признал судью Апелляционного суда АР Крым, которого президент РФ назначил "судьей Верховного Суда" оккупированного полуострова, виновным в государственной измене и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Источник: пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Детали: В ходе досудебного расследования и судебного рассмотрения следователями установлено, что гражданин Украины, будучи судьей Апелляционного суда АР Крым, умышленно, с марта 2014 по 2015 год способствовал укреплению оккупационной власти Российской Федерации путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.

В прокуратуре также добавили, что указанный гражданин указом президента Российской Федерации от 19.12.2014 №786 был назначен "судьей Верховного Суда Республики Крым", то есть представителем оккупационной судебной власти государства-агрессора.

Такими действиями Российской Федерации умышленно оказана помощь в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины

Руководство в производстве осуществляли прокуроры управления процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях.

Дословно в сообщении ГПУ: "При принципиальной позиции прокуроров указанного управления при поддержке публичного обвинения в суде коллегией судей Святошинского районного суда г. Киева в порядке специального судебного производства 23.09.2019 указанный  судья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества"

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Темы: Крым оккупация Генпрокуратура


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