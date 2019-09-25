Кабмин уволил глав ряда ведомств

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Среда, 25 сентября 2019, 13:56

Кабинет министров на заседании 25 сентябре уволил руководителей Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госслужбы геологии и недр, Госагентства лесных ресурсов и еще ряда ведомств.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Кого уволил Кабмин:

  • главу Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря;
  • руководительницу Государственной архивной службы Татьяну Баранову;
  • руководителя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константина Ващенко;
  • руководителя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова;
  • главу Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко;
  • главу Национального агентства по вопросам государственной службы Константина Ващенко.

Также Кабмин уволил главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.

"Это позитивный сигнал для международных грузовых перевозок, что ситуация с распределением разрешений изменится к лучшему", - заявил глава правительства Алексей Гончарук.

Кабмин также уволил 4 заместителей глав Фонда государственного имущества: Виталий Герц, Елена Короткая, Юрий Никитин, Виталий Трубаров.

Во время заседания министры также приняли заявление об увольнении и.о. главы Укравтодора Славомира Новака (с 1 октября 2019 года).

Также Кабинет министров уволил руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Сергея Кузьмина и руководителя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка.

Экономическая правда

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Темы: Кабинет министров увольнение


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