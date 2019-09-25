Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин уволил глав ряда ведомств

Среда, 25 сентября 2019, 13:56
Кабмин уволил глав ряда ведомств

Кабинет министров на заседании 25 сентябре уволил руководителей Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госслужбы геологии и недр, Госагентства лесных ресурсов и еще ряда ведомств.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Кого уволил Кабмин:

  • главу Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря;
  • руководительницу Государственной архивной службы Татьяну Баранову;
  • руководителя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константина Ващенко;
  • руководителя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова;
  • главу Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко;
  • главу Национального агентства по вопросам государственной службы Константина Ващенко.

Также Кабмин уволил главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.

"Это позитивный сигнал для международных грузовых перевозок, что ситуация с распределением разрешений изменится к лучшему", - заявил глава правительства Алексей Гончарук.

Кабмин также уволил 4 заместителей глав Фонда государственного имущества: Виталий Герц, Елена Короткая, Юрий Никитин, Виталий Трубаров.

Во время заседания министры также приняли заявление об увольнении и.о. главы Укравтодора Славомира Новака (с 1 октября 2019 года).

Также Кабинет министров уволил руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Сергея Кузьмина и руководителя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка.

Экономическая правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
Все новости...
Реклама: