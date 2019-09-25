Кабмин уволил глав ряда ведомств
Кабинет министров на заседании 25 сентябре уволил руководителей Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госслужбы геологии и недр, Госагентства лесных ресурсов и еще ряда ведомств.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Кого уволил Кабмин:
- главу Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря;
- руководительницу Государственной архивной службы Татьяну Баранову;
- руководителя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константина Ващенко;
- руководителя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова;
- главу Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко;
- главу Национального агентства по вопросам государственной службы Константина Ващенко.
Также Кабмин уволил главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.
"Это позитивный сигнал для международных грузовых перевозок, что ситуация с распределением разрешений изменится к лучшему", - заявил глава правительства Алексей Гончарук.
Кабмин также уволил 4 заместителей глав Фонда государственного имущества: Виталий Герц, Елена Короткая, Юрий Никитин, Виталий Трубаров.
Во время заседания министры также приняли заявление об увольнении и.о. главы Укравтодора Славомира Новака (с 1 октября 2019 года).
Также Кабинет министров уволил руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Сергея Кузьмина и руководителя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка.