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Лукашенко говорит, что президентство Зеленского его обнадеживает

Четверг, 26 сентября 2019, 11:23

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что начало президентского срока Владимира Зеленского дает надежду на решение проблемных вопросов в отношениях между государствами.

Как пишет "Европейская правда", об этом Лукашенко сказал в четверг в Минске во время общения с украинскими СМИ.

"И с Украиной у нас есть проблемы. Слава Богу, за этот короткий период пребывания у власти украинского президента мы как-то движемся, обсуждаем. Даже те негативные моменты, которые могли наступить, они не наступили благодаря одному телефонному разговору двух президентов. Это обнадеживает", - сказал Лукашенко.

Он сказал, что надеется на решение определенных проблем, чего не удалось сделать при президентстве Порошенко.

"То, что я годами не мог, договорившись с предыдущим президентом, решить, я надеюсь, что мы сможем решать эти проблемы. Вопросов достаточно", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Украина и Беларусь будут строить независимые отношения.

"Еще раз подчеркну. Наши отношения, Беларуси и Украины, зависят только от нас. Да, мы будем оглядываться, и на Россию, и на Междуморье, и на американцев. Такая политика. Но не значит, что мы будем зависимы", - сказал белорусский президент.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоЗеленский
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