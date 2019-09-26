Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украину хотят лишить права доступа в зал ПАСЕ

Четверг, 26 сентября 2019, 15:05
Украину хотят лишить права доступа в зал ПАСЕ

Украинскую делегацию могут лишить права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии.

Об этом стало известно из переписки между сотрудниками секретариатов ПАСЕ и Верховной рады, которая имеется в распоряжении "Европейской правды".

Новая делегация Украины в ПАСЕ была сформирована на прошлой неделе в Верховной раде, и сразу было объявлено, что она не будет участвовать в осенней сессии. Тогда в Раде отмечали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.

Однако в адрес новой делегации пришло письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставятся под сомнение полномочия старой делегации. Член делегации, народный депутат Алексей Гончаренко в комментарии ЕП подтвердил, что такое письмо действительно было.

На своей странице в Facebook Гончаренко также написал, что "если Украина на этой неделе не отправит в ПАСЕ состав новой делегации, то, поскольку новая делегация создана, что отражено на сайте ВР, старая делегация в 11.30 утра 30 сентября утратит свои полномочия, а новая не приобретет. То есть у Украины не будет никакой делегации в ПАСЕ".

Пока неизвестно, будет ли реализована позиция секретариата, ведь по правилам организации подать список делегации в ПАСЕ нужно в течение шести месяцев после парламентских выборов. То есть предыдущий состав утрачивает полномочия 21 января следующего года. Публикации на сайтах госорганов не имеют юридического веса.

Об утверждении делегации Рада должна сообщить ПАСЕ официально. Собеседники "Европейской правды" в парламенте и МИД утверждают, что такое сообщение Украина не отправляла.

В случае если в секретариате ПАСЕ осуществят намерения и лишат Украину действующей делегации, то депутаты все равно смогут приехать в ПАСЕ по приглашению коллег из других делегаций, правда, в таком случае украинские депутаты не смогут участвовать в работе комитетов, присутствовать в зале на пленарной сессии и задавать вопросы спикерам.

Напомним:

  • На летней сессии ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение принципов Совета Европы.
  • После этого представители семи национальных делегаций в знак протеста объявили демарш. Впоследствии к ним присоединились отдельные представители Великобритании и Швеции.
  • В то же время словацкий депутат, который сначала поддержал Украину, на встречу в Риге не приехал. Его действия в поддержку Украины вызвали сопротивление отдельных коллег в парламенте, в частности речь шла о его исключении из делегации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПАСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
ПАСЕ
ПАСЕ поддержала вступление Украины в НАТО и украинскую "формулу мира"
ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде
Президент ПАСЕ: после войны Россия должна будет доказать, что ей можно доверять
Последние новости
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
Все новости...
Реклама: