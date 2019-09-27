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Поддержка импичмента Трампа в США увеличилась

Пятница, 27 сентября 2019, 11:15

В США выросло число граждан, которые поддерживают импичмент президента Дональда Трампа в связи с украинским скандалом.

Об этом свидетельствует новый опрос Politico/Morning Consult.

Опрос, проведенный после объявления спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о поддержке процедуры импичмента во вторник, показывает, что 43% избирателей выступают за начало процедуры импичмента в Конгрессе.

Столько же респондентов говорят, что Конгресс не должен начинать процедуру импичмента.

Еще 13% опрошенных не определились, поддерживают ли они процедуру или нет.

Почти все опросы проводились до обнародования жалобы информатора, которого обеспокоило поведение Трампа в отношении Украины.

Таким образом поддержка импичмента Трампа выросла на 7 процентных пунктов по сравнению с предыдущим опросом, который проводился с прошлой пятницы по воскресенье.

Среди избирателей Демократической партии поддержка расследования по делу об импичменте увеличилась на 13 пунктов, с 66% до 79% сейчас.

Выросла поддержка и среди республиканских избирателей – с 5% на прошлой неделе до 10% на этой.

Для опроса было проведено интервью с 1640 зарегистрированными избирателями. Погрешность составляет 2 процентных пункта.

Европейская правда

Напомним: 

  • В июле Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, а в начале сентября американское издание "The Washington Post" опубликовало информацию о том, что Трамп пытается давить на Зеленского, чтобы он вмешался в выборы президента США 2020 года.
  • Речь шла о деле в отношении сына бывшего вице-президента США и конкурента Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена, который работал в украинской газовой компании, причастной к коррупционным схемам.
  • 25 сентября в США сделали официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента Дональда Трампа. После того Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

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