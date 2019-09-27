Федоров: Украину полностью покроют интернетом в течение полутора-двух лет

Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что сплошное покрытие широкополосным интернетом в Украине будет реализовано в течение полутора-двух лет.

Источник: интервью Федорова УП.

Детали: Вице-премьер напомнил, что сейчас идет процесс перераспределения частот между операторами мобильной связи для освобождения диапазона, который используется для широкополосного доступа в интернет.

Прямая речь Федорова: "Есть указ президента о перераспределении частот. Вы не представляете, на каком уровне форсируется и насколько интенсивно идет коммуникация. Сейчас происходят эксперименты на частотах, потому что у некоторых операторов есть вопросы по поводу тех частот, которые они в рамках распределения получают.

Но мы задекларировали, что на инвестиционном форуме в Мариуполе мы покажем результат, когда пройдет перераспределение и когда улучшится интернет. Я думаю, что в течение полутора-двух лет точно мы это все реализуем. Я не вижу просто другого выхода. Невозможно, чтобы это застопорилось".

Напомним: Нацкомиссия по вопросам связи предложила перераспределить между операторами мобильной связи радиочастоты в диапазоне 800-900 МГц. Частоты в спектре 900 МГц позволяют покрывать скоростным интернетом большие площади. Именно таким путем можно обеспечить 4G для более чем 90% територии Украины.