"Все испортил Володя Зеленский": Лукашенко рассказал, почему отказался ездить на работу на велосипеде

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Вторник, 3 сентября 2019, 03:26

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из-за президента Украины Владимира Зеленского не может ездить на работу на велосипеде или электромотоцикл.

Об этом белорусский президент заявил во время общения со школьниками, сообщает Громадське.

Александр Лукашенко рассказал, что ему нравится электротранспорт, и он хотел бы ездить на работу на велосипеде или электромотоцикл.

"Но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: я буду на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут, скажут: Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде ездит, и он поехал. Поэтому я от этого отказался", - сказал Лукашенко.

Напомним:

Заместитель главы Администрации президента Украины Юрий Костюк, считает несвоевременной возможность передвижения президента Владимира Зеленского на велосипеде.




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Темы: Лукашенко Зеленский


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