"Кварталовец" рассказал, как Зеленский отчитывал их за первый концерт без него

Источник: интервью художественного руководителя "95 квартала" Александра Пикалова УП

Художественный руководитель "95 квартала" Александр Пикалов заявил, что президент Владимир Зеленский звонил после первого концерта, который прошел без его участия, и немного отчитывал группу.

Прямая речь: "После эфира звонил (смеется). Поставил пару вопросов, которые его беспокоили в нашем выступлении. Но он не спрашивал о юморе – в сторону его или сторону Богдана. Он спросил, почему нет джингла (Песни "Каждый вечер-вечер наступает вдруг", которой обычно начинается программа – УП). Чисто технические вопросы его интересовали... позвонил Жене (Кошевому), сказал: "А чего там не так, там не так?".

О том, возмущался ли Зеленский шуткам о постоянном шепоте Богдана ему на ухо: "Нет, не было такого. Хотя я думаю, что... Думаю, да, немножко кольнуло. Но "назвался груздем, полезай в кузов"".

Детали: Также худрук "95 квартала" рассказал, что в целом команде без Зеленского ведется по-разному: где-то трудно, где-то немножко легче. Ранее команда работали на фронтмена, а сейчас их 3-4. Поэтому у "кварталовцев" сейчас идет творческий поиск и есть "немножко неопределенность". Но, по словам Пикалова, при этом есть очень хорошие цифры просмотров.

Он также уверяет, что после того, как ушел Зеленский, в "Квартале" не было борьбы за должности.

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Предыстория: 13 августа в Одессе состоялся первый концерт "Квартала 95" без Владимира Зеленского, однако с комиком Юрием Великим, который сыграл на сцене действующего президента.