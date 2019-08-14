"Квартал" спародировал Зеленского: Какие Мальдивы и Бали? Можете себе и Одессу позволить
В Одессе 13 августа состоялся первый концерт "Квартала 95" без Владимира Зеленского, но с комиком Юрием Великим, который играет на сцене действующего президента.
Концерт состоялся на Морском вокзале в Одессе, в эфире его покажут на День Независимости, сообщает "Радио Свобода".
Во время концерта шутили, в том числе, и над Владимиром Зеленским, и над главой Офиса президента Андреем Богданом.
В частности, артисты "Квартала" обыграли, как последний постоянно подсказывает главе государства.
"Досталось" и предыдущему президенту Петру Порошенко, и Юлии Тимошенко, и мэру Киева Владимиру Кличко.
"Я бы слетал на Бали, говорят, там хорошо", – говорит Евгений Кошевой в роли Кличко.
"Ребята, какие Мальдивы, какие Бали. Вы же богатые люди, можете себе и Одессу позволить", – шутит в ответ Юрий Великий в оскорблении президента Зеленского.
С этого начался большой концерт "95-го квартала" в Одессе.
Хто де, а я дивлюсь сьогодні на того, хто замінив Зеленського в 95му кварталі.В ефір сьогоднішній концерт вийде на День незалежності pic.twitter.com/7CX5gd4EUt— Michael Shtekel (@mishajedi) 13 августа 2019 г.
"Нынешний президент вообще не "по девчатам". Он сейчас в основном "по таможенников", полиции, всякое такое", – шутят в шоу позже.
«Нинішній президент не по дівчатах взагалі...» – студія «Квартал 95» жартує про президента Зеленського pic.twitter.com/OCKeWNrI1x— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 августа 2019 г.
"Я когда волнуюсь, то начинаю шутить. Нет, не как в "Квартале": там я сначала шутил, потом волновался", – еще один пассаж, посвященный знакомству президента Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Пародія на Ангелу Меркель та Володимира Зеленського у виступі студії "Квартал 95" pic.twitter.com/i6QZiPAI44— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 августа 2019 г.
Актер Юрий Большой перед концертом отмечал, что это очень почетно и очень большая ответственность – играть Зеленского, но это будет не его единственная деятельность на сцене "Квартала".
"Коллективу интересно пригласить к себе хорошего актера, чтобы усилить, в первую очередь, коллектив", – заявил он журналистам.
Напомним:
- Ранее студия "Квартал 95" сообщила, что нашла комика, который будет играть президента Владимира Зеленского – бывшего шоумена и основателя этой студии.
- Теперь его играет Юрий Великий, который ранее был участником дуэта "Братья Шумахеры". В своих шоу он неоднократно пародировал как пятого президента Петра Порошенко, так и его предшественника Виктора Януковича, а также других украинских политиков.
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