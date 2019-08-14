"Квартал" спародировал Зеленского: Какие Мальдивы и Бали? Можете себе и Одессу позволить

В Одессе 13 августа состоялся первый концерт "Квартала 95" без Владимира Зеленского, но с комиком Юрием Великим, который играет на сцене действующего президента.

Концерт состоялся на Морском вокзале в Одессе, в эфире его покажут на День Независимости, сообщает "Радио Свобода".

Во время концерта шутили, в том числе, и над Владимиром Зеленским, и над главой Офиса президента Андреем Богданом.

В частности, артисты "Квартала" обыграли, как последний постоянно подсказывает главе государства.

"Досталось" и предыдущему президенту Петру Порошенко, и Юлии Тимошенко, и мэру Киева Виталию Кличко.

"Я бы слетал на Бали, говорят, там хорошо", – говорит Евгений Кошевой в роли Кличко.

"Ребята, какие Мальдивы, какие Бали. Вы же богатые люди, можете себе и Одессу позволить", – шутит в ответ Юрий Великий в оскорблении президента Зеленского.

С этого начался большой концерт "95-го квартала" в Одессе.

Хто де, а я дивлюсь сьогодні на того, хто замінив Зеленського в 95му кварталі.В ефір сьогоднішній концерт вийде на День незалежності pic.twitter.com/7CX5gd4EUt — Michael Shtekel (@mishajedi) 13 августа 2019 г.

"Нынешний президент вообще не "по девчатам". Он сейчас в основном "по таможенников", полиции, всякое такое", – шутят в шоу позже.

«Нинішній президент не по дівчатах взагалі...» – студія «Квартал 95» жартує про президента Зеленського pic.twitter.com/OCKeWNrI1x — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 августа 2019 г.

"Я когда волнуюсь, то начинаю шутить. Нет, не как в "Квартале": там я сначала шутил, потом волновался", – еще один пассаж, посвященный знакомству президента Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Пародія на Ангелу Меркель та Володимира Зеленського у виступі студії "Квартал 95" pic.twitter.com/i6QZiPAI44 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 августа 2019 г.

Актер Юрий Большой перед концертом отмечал, что это очень почетно и очень большая ответственность – играть Зеленского, но это будет не его единственная деятельность на сцене "Квартала".

"Коллективу интересно пригласить к себе хорошего актера, чтобы усилить, в первую очередь, коллектив", – заявил он журналистам.

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Напомним: