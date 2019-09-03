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Зеленский – нардепам: Это парламент, а не "малина", где 5 лет можно прятаться

Вторник, 3 сентября 2019, 10:48
Зеленский – нардепам: Это парламент, а не малина, где 5 лет можно прятаться

Источник: Выступление президента Владимира Зеленского в Верховной Раде

Президент Зеленский призвал нардепов выполнить свое обещание и проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности.

Цитата: "Я хочу еще раз развеять все мифы и все политические манипуляции. У депутатов остается индемнитет. Они не будут нести ответственности за политические решения, за голосование, или любые политические решения. Речь идет о разрешении на привлечение к уголовной ответственности. Если депутат сбивает человека, или крышует добычу янтаря, или совершает любое другой уголовное преступление, он должен нести ответственность. Это законодательный орган государственной власти, это парламент, а не "малина", где можно 5 лет прятаться под куполом".

"Я обращаюсь сейчас ко всем депутатам Верховной Рады Украины: просто сделайте то, что вы обещали долгие годы людям, простым украинцам. Снятие неприкосновенности требует сейчас 90% граждан Украины. Я очень не советую вам проверять достоверность этой цифры вживую и смотреть, сколько завтра из них придет под стены Верховной Рады".

"Украинские депутаты сделали действительно уникальное открытие, они изобрели вечный двигатель политической жизни. Работает очень просто. Сначала депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосования, потом народ забывает. А на следующих выборах кандидатам есть что обещать. Это работает почти последние 20 лет. Но этому гаджету время отправиться на свалку истории ".

Предыстория:

  • Председатель Верховной Рады 9 созыва Дмитрий Разумков 3 сентября открыл вторую сессию действующего парламента.
  • Ожидается, что 3 сентября депутаты отменят депутатскую неприкосновенность. Для таких изменений в Конституцию нужно не менее 300 голосов.
  • В первом чтении соответствующий законопроект приняли на первой сессии нового парламента в ночь на 30 августа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийВерховная Рада
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