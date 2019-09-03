Арахамия: Неприкосновенность сняли без нарушений, мафиози должны быть вне Рады

3765 просмотров
Вторник, 3 сентября 2019, 12:22

Источник: комментарий Давида Арахамия в кулуарах ВР.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что Конституционный Суд не увидит нарушений в отмене депутатской неприкосновенности.

Прямая речь: "Как вы считаете, мы были бы такими дураками, что брали бы и нарушали регламент и нормы, если это первое обещание, которое мы давали избирателям? Мы проверяли это три раза. Нет никаких нарушений.

Я уверен на 100%, что ОПЗЖ будет подавать в Конституционный Суд – пусть Конституционный Суд это рассматривает и мы получим выводы. Мое видение: нет никаких нарушений".

Арахамия заверил: "В статье Конституции остается, что не может быть за политические высказывания какие-то преследования. Если люди – профессиональные мафиози, они должны быть профессиональными мафиози вне парламента. Они должны определяться, либо они государственные служащие, либо они работают на страну, либо они делают свои какие-то дела.

Много мы имеем примеров предыдущих созывов – уголовных дел. Люди, которые на улице, не понимают, почему, заходя в эти стены, вы уже неприкосновенны, а простые люди – прикосновенны".

О снятии неприкосновенности с президента: "Это отдельный законопроект – мы за него единогласно проголосуем. Я думаю, даже ОПЗЖ будет голосовать, потому что это снятие неприкосновенности не с них, а с другого. И они будут дружно говорить "за".

Этому предшествовало: 3 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. За такие изменения в 80-ю статью Конституции проголосовали 373 депутата.

Знать больше 17 лет обещаний: FAQ о депутатской неприкосновенности

Предыстория:

  • Верховная Рада на заседании 29 августа в первом чтении поддержала законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. Он из 80 статьи Конституции убираются два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности.
  • Законопроект №7203 был внесен еще во время работы 8 созыва Верховной Рады. Он прошел одно голосование и был направлен в Конституционный суд.

Алена Рощенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Слуга народа Верховная Рада неприкосновенность


powered by lun.ua
Материалы по теме
Один из руководителей "Квартал 95" Александр Пикалов: Руководству страны нужно получить от нас немножко пощечину 3 сентября 2019, 06:00
В "Слуге народа" говорят, что они еще "продуктивны по ночам" 2 сентября 2019, 16:18
Новые депутаты начали со споров и демарша из-за коллизии с сессиями Рады 2 сентября 2019, 10:01
Все новости
Главные новости
РАДА СНЯЛА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ С НАРДЕПОВ
Зеленский – нардепам: Это парламент, а не "малина", где 5 лет можно прятаться
Разумков открыл вторую сессию новой Рады. Зеленский в зале
"Кварталовец" рассказал, как Зеленский отчитывал их за первый концерт без него
Все новости
мнение

Как правильно мыть руки: инструкция от медсестры

соцсети

Как пройти детокс от гаджетов за 7 дней

улыбнитесь!

Комиксы 30-летнего дизайнера

Поиск по сайту
Архив
Весь архів