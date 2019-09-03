Арахамия: Неприкосновенность сняли без нарушений, мафиози должны быть вне Рады

Источник: комментарий Давида Арахамия в кулуарах ВР.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что Конституционный Суд не увидит нарушений в отмене депутатской неприкосновенности.

Прямая речь: "Как вы считаете, мы были бы такими дураками, что брали бы и нарушали регламент и нормы, если это первое обещание, которое мы давали избирателям? Мы проверяли это три раза. Нет никаких нарушений.

Я уверен на 100%, что ОПЗЖ будет подавать в Конституционный Суд – пусть Конституционный Суд это рассматривает и мы получим выводы. Мое видение: нет никаких нарушений".

Арахамия заверил: "В статье Конституции остается, что не может быть за политические высказывания какие-то преследования. Если люди – профессиональные мафиози, они должны быть профессиональными мафиози вне парламента. Они должны определяться, либо они государственные служащие, либо они работают на страну, либо они делают свои какие-то дела.

Много мы имеем примеров предыдущих созывов – уголовных дел. Люди, которые на улице, не понимают, почему, заходя в эти стены, вы уже неприкосновенны, а простые люди – прикосновенны".

О снятии неприкосновенности с президента: "Это отдельный законопроект – мы за него единогласно проголосуем. Я думаю, даже ОПЗЖ будет голосовать, потому что это снятие неприкосновенности не с них, а с другого. И они будут дружно говорить "за".

Этому предшествовало: 3 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. За такие изменения в 80-ю статью Конституции проголосовали 373 депутата.

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