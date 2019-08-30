Рада одобрила в первом чтении отмену неприкосновенности

Источник: "Украинская правда"

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов.

Детали: За законопроект проголосовали 363 избранника.

При обсуждении президент Владимир Зеленский, который присутствовал в зале, неоднократно торопил депутатов, призывами "давайте" и "Дмитрий (Разумков, председатель Рады – УП), продолжай".

Для того, чтобы принять закон в целом, депутатом нужно будет поддержать его 300 голосами.

В проекте предлагается убрать из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Если закон будет принят окончательно, неприкосновенность должна быть отменена с 1 января 2020 года.

Законопроект № 7203 был внесен еще во время работы 8 созыва Верховной Рады. Он прошел одно голосование и был направлен в Конституционный суд. На основании этого законопроект должен перейти в новый парламент.

Утром 29 августа вице-спикер парламента Руслан Стефанчук рассказал, что комитет по вопросам правовой политики и правосудия предыдущего созыва не подписал постановление о переходе законопроекта в новую Раду.

В то же время, подготовительная группа проголосовала за включение законопроекта в повестку дня. Против этого, по словам Стефанчука, проголосовали представители "Европейской солидарности".

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