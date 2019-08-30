Рада одобрила в первом чтении отмену неприкосновенности

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Пятница, 30 августа 2019, 00:31

Источник: "Украинская правда"

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов.

Детали: За законопроект проголосовали 363 избранника.

При обсуждении президент Владимир Зеленский, который присутствовал в зале, неоднократно торопил депутатов, призывами "давайте" и "Дмитрий (Разумков, председатель Рады – УП), продолжай".

Для того, чтобы принять закон в целом, депутатом нужно будет поддержать его 300 голосами.

В проекте предлагается убрать из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Если закон будет принят окончательно, неприкосновенность должна быть отменена с 1 января 2020 года.

Законопроект № 7203 был внесен еще во время работы 8 созыва Верховной Рады. Он прошел одно голосование и был направлен в Конституционный суд. На основании этого законопроект должен перейти в новый парламент.

Утром 29 августа вице-спикер парламента Руслан Стефанчук рассказал, что комитет по вопросам правовой политики и правосудия предыдущего созыва не подписал постановление о переходе законопроекта в новую Раду.

В то же время, подготовительная группа проголосовала за включение законопроекта в повестку дня. Против этого, по словам Стефанчука, проголосовали представители "Европейской солидарности".

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История вопроса:

  • Согласно Конституции Украины, для того, чтобы объявить депутату подозрение, задержать его или арестовать, правоохранителям необходимо согласие Верховной Рады.
  • После парламентских выборов 2014 года пять фракций в своем коалиционном соглашении пообещали отменить депутатскую неприкосновенность. Однако в течение 9 созыва изменения в Конституцию так и не внесли.
  • 17 октября 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко внес законопроект об отмене неприкосновенности, предложив, чтобы изменения вступили в силу в 2020 году. Именно за этот законопроект голосует уже новая Верховная Рада.
  • Представительница президента в парламенте Ирина Луценко объясняла, что Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года потому, что именно столько времени нужно на внесение таких изменений в Конституцию.
  • В то же время, в парламенте был зарегистрирован другой проект (№6773) авторства 158 народных депутатов, который предусматривал немедленную отмену неприкосновенности.
  • Согласно процедуре, для внесения изменений в Конституцию, депутаты должны сначала направить законопроект в Конституционный суд для согласования.
  • 19 октября 2017 года Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд обоих законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности.
  • 6 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным проект, который предусматривал немедленную отмену иммунитета.
  • 20 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным законопроект Порошенко.
  • Команда Владимира Зеленского во время его президентской кампании обещала, в частности, отмену неприкосновенности.
  • Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что хочет, чтобы нардепы отменили свою неприкосновенность. Он также определил законопроект своего предшественника Порошенко как неотложный.
  • В партии Зеленского "Слуга народа" утверждали, что ее первоочередной задачей в парламенте будет, в частности, отмена депутатской неприкосновенности.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Верховная Рада неприкосновенность


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