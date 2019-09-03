"Квартал 95" заявляет, что у Порошенко проигнорировали запрос о комментарии

Источник: пресс-служба "Квартала 95".

Студия "Квартал 95" уверяет, что пыталась получить комментарий пятого президента Украины Петра Порошенко для фильма о первых 100 днях Владимира Зеленского на должности президента.

Дословно: "Студия "Квартал 95" в процессе подготовки документального фильма "100 дней Президента" обращалась ко всем президентам Украины (кроме Виктора Януковича) по поводу возможности записи комментария к этому фильму.

В частности, 23 августа специалист по связям с общественностью студии Татьяна Руденко пыталась связаться с пресс-секретарем господина Порошенко Святославом Цеголко по телефону, а также в мессенджере WhatsApp. В сообщении было направлено официальное письмо от ООО "Квартал 95", а также сам запрос.

Сообщение было просмотрено, но, к сожалению, ответ так и не пришел".

Этому предшествовало: Бывший президента Петр Порошенко заявил, что к нему не обращались с просьбой прокомментировать 100 дней работы его преемника Владимира Зеленского.