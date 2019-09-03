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Порошенко говорит, что к нему не обращались за комментарием о 100 днях Зеленского

Вторник, 3 сентября 2019, 12:47

Источник: комментарий экс-президента "Украинской правде".

Пятый президент Украины Петр Порошенко говорит, что к нему не обращались с просьбой прокомментировать 100 дней работы его преемника Владимира Зеленского.

Прямая речь: "Я к этому ролику не имею никакого отношения".

Детали: Порошенко сказал, что не смотрел записанное интервью Зеленского актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану, показанное 31 августа телеканалом "1+1". На уточняющий вопрос, обращались ли к нему из Офиса президента за комментариями, Порошенко ответил: "Мне об этом не известно".

Студия "Квартал 95" заявила в ответ, что пыталась получить комментарий Петра Порошенко, обратившись к его пресс-секретарю Святославу Цеголко, – но ответа не получила.

Почему это важно: Вместо анонсированной в июне пресс-конференции с журналистами по 100 дней своей работы президент Владимир Зеленский записал интервью с актером. В Офисе президента сказали, что Боклан ставил вопросы, "которые волнуют общество". В видеозаписи присутствовали комментарии трех предыдущих президентов Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

 

Напомним:

Эльдар Сарахман, Валентина Романенко, УП
Темы: ПорошенкоЗеленскийКвартал
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