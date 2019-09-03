Порошенко говорит, что к нему не обращались за комментарием о 100 днях Зеленского

1550 просмотров
Вторник, 3 сентября 2019, 12:47

Источник: комментарий экс-президента "Украинской правде".

Пятый президент Украины Петр Порошенко говорит, что к нему не обращались с просьбой прокомментировать 100 дней работы его преемника Владимира Зеленского.

Прямая речь: "Я к этому ролику не имею никакого отношения".

Детали: Порошенко сказал, что не смотрел записанное интервью Зеленского актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану, показанное 31 августа телеканалом "1+1". На уточняющий вопрос, обращались ли к нему из Офиса президента за комментариями, Порошенко ответил: "Мне об этом не известно".

Почему это важно: Вместо анонсированной в июне пресс-конференции с журналистами по 100 дней своей работы президент Владимир Зеленский записал интервью с актером. В Офисе президента сказали, что Боклан ставил вопросы, "которые волнуют общество". В видеозаписи присутствовали комментарии трех предыдущих президентов Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

 

Напомним:

Эльдар Сарахман, Валентина Романенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зе!Рада. День первый 29 августа 2019, 19:05
Депутаты Порошенко просят проверить на конституционность закон о ГБР 29 августа 2019, 15:08
Порошенко и Тимошенко отозвали своих людей из комитета свободы слова 29 августа 2019, 03:13
Все новости
Главные новости
РАДА СНЯЛА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ С НАРДЕПОВ
Зеленский – нардепам: Это парламент, а не "малина", где 5 лет можно прятаться
Разумков открыл вторую сессию новой Рады. Зеленский в зале
"Кварталовец" рассказал, как Зеленский отчитывал их за первый концерт без него
Все новости
мнение

Как правильно мыть руки: инструкция от медсестры

соцсети

Как пройти детокс от гаджетов за 7 дней

улыбнитесь!

Комиксы 30-летнего дизайнера

Поиск по сайту
Архив
Весь архів