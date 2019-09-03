Порошенко говорит, что к нему не обращались за комментарием о 100 днях Зеленского
Источник: комментарий экс-президента "Украинской правде".
Пятый президент Украины Петр Порошенко говорит, что к нему не обращались с просьбой прокомментировать 100 дней работы его преемника Владимира Зеленского.
Прямая речь: "Я к этому ролику не имею никакого отношения".
Детали: Порошенко сказал, что не смотрел записанное интервью Зеленского актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану, показанное 31 августа телеканалом "1+1". На уточняющий вопрос, обращались ли к нему из Офиса президента за комментариями, Порошенко ответил: "Мне об этом не известно".
Почему это важно: Вместо анонсированной в июне пресс-конференции с журналистами по 100 дней своей работы президент Владимир Зеленский записал интервью с актером. В Офисе президента сказали, что Боклан ставил вопросы, "которые волнуют общество". В видеозаписи присутствовали комментарии трех предыдущих президентов Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.
Напомним:
- Олигарх Игорь Коломойский контролирующий телеканал "1+1", в интервью изданию "Цензор.нет" сказал, что критиковать президента Владимира Зеленского после 100 дней работы еще рано.
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