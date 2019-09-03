Источник: заседание Верховной Рады.

Парламент направил в Конституционный суд президентский законопроект с изменениями в Конституцию, которым предлагается предоставить главе государства право создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР.

Детали: За постановление о внесении в повестку дня и направление документа в КС на пленарном заседании Рады 3 сентябре проголосовали 282 народных депутата.

Указанным законопроектом предлагается закрепить путем дополнения статьи 106 Конституции двумя новыми пунктами - 11-1 и 12-1 - полномочия президента Украины:

образовывать в соответствии с законом Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должности и освобождать от должностей в порядке, определенном законами, директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований;

образовывать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать на должности и освобождать от должностей их членов в порядке, определенном законом.

Критики законопроекта от парламентской оппозиции предостерегали от рисков утверждения авторитаризма в стране. В частности представитель фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отметил, что документом "фактически предлагается убить независимость антикоррупционных органов".

Прямая речь: "Он (Владимир Зеленский ред.) забирает на себя все полномочия… Национальная гвардия - сюда, Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований - сюда. Все один человек. Так это, простите, кто, монарх?".

В то же время представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский назвал такие обвинения манипуляцией, ведь порядок назначения глав ГБР и НАБУ на основе открытого конкурса закреплен законами, которыми глава государства и будет руководствоваться.

Прямая речь: "Народные депутаты либо не понимают или сознательно вводят в заблуждение и избирателей и своих коллег... Никакой узурпации власти со стороны президента не может быть. Президент будет руководствоваться при назначении руководителей именно положениями закона, которые предусматривают открытые конкурсные процедуры".

По словам Вениславского, указанные изменения в Конституцию - это один из первых шагов проведения системной ревизии Основного закона и приведения его к "здравому смыслу".