Рада отдала в КС законопроект о контроле Зеленского над ГБР и НАБУ

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Вторник, 3 сентября 2019, 14:25

Источник: заседание Верховной Рады.

Парламент направил в Конституционный суд президентский законопроект с изменениями в Конституцию, которым предлагается предоставить главе государства право создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР.

Детали: За постановление о внесении в повестку дня и направление документа в КС на пленарном заседании Рады 3 сентябре проголосовали 282 народных депутата.

Указанным законопроектом предлагается закрепить путем дополнения статьи 106 Конституции двумя новыми пунктами - 11-1 и 12-1 - полномочия президента Украины:

образовывать в соответствии с законом Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должности и освобождать от должностей в порядке, определенном законами, директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований;

образовывать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать на должности и освобождать от должностей их членов в порядке, определенном законом.

 

Дополняется...

Украинская правда

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Темы: Конституция Зеленский законодательство НАБУ ГБР


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