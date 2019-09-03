Источник: заседание Верховной Рады.

Парламент направил в Конституционный суд президентский законопроект с изменениями в Конституцию, которым предлагается предоставить главе государства право создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР.

Детали: За постановление о внесении в повестку дня и направление документа в КС на пленарном заседании Рады 3 сентябре проголосовали 282 народных депутата.

Указанным законопроектом предлагается закрепить путем дополнения статьи 106 Конституции двумя новыми пунктами - 11-1 и 12-1 - полномочия президента Украины:

образовывать в соответствии с законом Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должности и освобождать от должностей в порядке, определенном законами, директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований;

образовывать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать на должности и освобождать от должностей их членов в порядке, определенном законом.

Дополняется...