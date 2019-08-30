Зеленский хочет подчинить себе Нацгвардию

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Пятница, 30 августа 2019, 17:07

Источник: сайт Верховной Рады проект закона № 1007

Президент Владимир Зеленский хочет вывести Национальную гвардию из подчинения Министерства внутренних дел и передать президенту.

Дословно: "Деятельность Национальной гвардии направляется президентом через командующего Национальной гвардии, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией".

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Зеленский законодательство Нацгвардия


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