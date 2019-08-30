Дословно: "Деятельность Национальной гвардии направляется президентом через командующего Национальной гвардии, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией".

Президент Владимир Зеленский хочет вывести Национальную гвардию из подчинения Министерства внутренних дел и передать президенту.

Алена Мазуренко, УП

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