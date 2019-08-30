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Зеленский просит Раду отдать ему Нацгвардию

Пятница, 30 августа 2019, 17:07
Зеленский просит Раду отдать ему Нацгвардию

Источник: сайт Верховной Рады проект закона № 1007

Президент Владимир Зеленский хочет вывести Национальную гвардию из подчинения Министерства внутренних дел и передать президенту.

В предложенном законопроекте №1007 говорится в выводе Нацгвардии из управления МВД и передаче президенту.

Из закона в НГУ предлагают исключить все упоминания о министре внутренних дел в части, где речь идет об управлении, а руководство ведомством непосредственно передать командующему Нацгвардии.

Дословно: "Деятельность Национальной гвардии направляется президентом через командующего Национальной гвардии, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией".

Детали: В пояснительной записке к законопроекту необходимость такого решения разъясняется тем, что в условиях особого периода руководство военными формирования, в частности Нацгвардией, не относится к сфере внутренних дел, а находится в подчинении президента.

Кроме того, в обосновании ссылаются на решение Конституционного суда от февраля 2009 года, которое "дало основания считать, что Рада, президент, Кабмин имеют отдельные конституционные полномочия в сферах нацбезопасности и обороны, но только президент наделен конституционным полномочиями осуществлять руководство в этих сферах".

Дословно: "После того в связи с существующими правовыми коллизиями возникла необходимость внести соответствующие изменения в законы "О национальной безопасности Украины" и "О Национальной гвардии Украины".

Напомним:

  • 29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады 9 созыва. На заседании нардепы назначили нового премьер-министра Алексея Гончарука и правительство.
  • Министром внутренних дел остался Арсен Аваков.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Аваков останется в должности на полгода под личную ответственность президента Владимира Зеленского.
  • 28 августа в Киеве под Офисом президента провели акцию "Аваков - черт" с требованием не назначать Авакова на любую должность в новом правительстве.
  • Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с 27 февраля 2014 года, хотя некоторые представители общественности не раз требовали его увольнения.

Знать больше: Зе!Кабмин: Все о жизни и связях новых министров

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ЗеленскийзаконодательствоНацгвардия
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