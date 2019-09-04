Война на Донбассе: четверо раненых и 10 обстрелов
Среда, 4 сентября 2019, 07:26
Источник: сообщение Штаба ООС по состоянию на 7 часов утра.
В течение 3 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранены четверо украинских военных.
Детали: Согласно сообщению, противник обстреливал позиции украинских подразделений с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы велись вблизи Новогнатовки, Водяного, Новотроицкого, Гнутово, Троицкого, Крымского и Попасной.
С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.
Напомним:
- 2 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военнослужащий погиб.