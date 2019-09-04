Война на Донбассе: четверо раненых и 10 обстрелов

69 просмотров
Среда, 4 сентября 2019, 07:26

Источник: сообщение Штаба ООС по состоянию на 7 часов утра.

В течение 3 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранены четверо украинских военных.

Детали: Согласно сообщению, противник обстреливал позиции украинских подразделений с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи Новогнатовки, Водяного, Новотроицкого, Гнутово, Троицкого, Крымского и Попасной.

С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Напомним:

  • 2 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военнослужащий погиб.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС война Минские соглашения


powered by lun.ua
Материалы по теме
Сутки на Донбассе: 4 обстрелы и один ранен 4 сентября 2019, 00:54
С начала суток боевики ранили бойца ООС 3 сентября 2019, 13:20
СЦКК Боевики активизировались, обстреляли Троицкое и Хутор Вольный 3 сентября 2019, 11:49
Все новости
Главные новости
Как в России: "слуги народа" и министр хотят запретить свободную продажу SIM-карт
Хомчаку урежут полномочия
Свитолина побила очередной рекорд и сыграет в полуфинале US Open
Рада сделала первый шаг к уменьшению количества нардепов
Все новости
мнение

Почему стоит записать ребенка на уроки фортепиано

Фото

23 странные позы спящих собак

здоровье

10 антивозрастных продуктов, которые помогут после 40-ка

Поиск по сайту
Архив
Весь архів