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Война на Донбассе: четверо раненых и 10 обстрелов

Среда, 4 сентября 2019, 07:26

Источник: сообщение Штаба ООС по состоянию на 7 часов утра.

В течение 3 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранены четверо украинских военных.

Детали: Согласно сообщению, противник обстреливал позиции украинских подразделений с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи Новогнатовки, Водяного, Новотроицкого, Гнутово, Троицкого, Крымского и Попасной.

С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Напомним:

  • 2 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военнослужащий погиб.

Темы: ООСвойнаМинские соглашения
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