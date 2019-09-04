Одесские депутаты выгнали Ройтбурда из художественного музея
Источник: "Думская", Facebook-страница Ройтбурда.
Одесский областной совет досрочно расторг контракт с директором Одесского художественного музея, известным художником Александром Ройтбурдом.
Детали: За его увольнение проголосовал 51 депутат. Трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали.
Вопрос внесли в повестку дня по предложению депутата Алексея Кобыльникова. Он заявил, что Ройтбурд игнорирует депутатские запросы относительно финансовой деятельности музея и "издевается" над ними.
Категорически против увольнения Ройтбурда выступила временно исполняющая обязанности председателя ОГА Светлана Шаталова. Она обвинила инициаторов проекта решения в лоббировании личных интересов и отсутствии гражданского долга.
Прямая речь Шаталовой: "Ваша настойчивость не имеет границ, ваши договорняки противоречат здравому смыслу и логике. При Ройтбурде коллекция музея увеличилась на 49 объектов, проведен ремонт, причем за счет меценатов. Кто еще мог такое сделать?".
Прямая речь Ройтбурда: "Итак сессия облрады меня уволила. Попкорн выбрасывать рано".
Напомним:
- Известный художник Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея еще в конце 2017 года, однако депутаты облсовета так и не проголосовали за его кандидатуру.
- Тогда в ситуацию вмешался губернатор области Максим Степанов. 19 марта он назначил Ройтбурда руководителем музея.
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