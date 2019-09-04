Одесские депутаты выгнали Ройтбурда из художественного музея

Источник: "Думская", Facebook-страница Ройтбурда.

Одесский областной совет досрочно расторг контракт с директором Одесского художественного музея, известным художником Александром Ройтбурдом.

Детали: За его увольнение проголосовал 51 депутат. Трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали.

Вопрос внесли в повестку дня по предложению депутата Алексея Кобыльникова. Он заявил, что Ройтбурд игнорирует депутатские запросы относительно финансовой деятельности музея и "издевается" над ними.

Категорически против увольнения Ройтбурда выступила временно исполняющая обязанности председателя ОГА Светлана Шаталова. Она обвинила инициаторов проекта решения в лоббировании личных интересов и отсутствии гражданского долга.

Прямая речь Шаталовой: "Ваша настойчивость не имеет границ, ваши договорняки противоречат здравому смыслу и логике. При Ройтбурде коллекция музея увеличилась на 49 объектов, проведен ремонт, причем за счет меценатов. Кто еще мог такое сделать?".

Прямая речь Ройтбурда: "Итак сессия облрады меня уволила. Попкорн выбрасывать рано".

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выразил Ройтбурду свою поддержку.

Прямая речь Кулебы: "С Александром Ройтбурдом я лично незнаком. И хотя он огромный талант, я даже не фанат его таланта, если честно) Но то, что он делал в Одессе, по сути было интеграцией отдельно взятого музея в европейское (и мировое) культурное пространство".

"Битва за евроинтеграцию происходит везде - от правительственных кабинетов до музеев. Украинские совок, постсовок и рагульство никуда не делись. Они всегда готовы отжать утраченные позиции у тех, кто пытается ввести в Украине нормальные европейские стандарты. В этом случае – сделать крутой европейский музей в Одессе. И поэтому я в этой ситуации, конечно, на стороне Ройтбурда-евроинтегратора".

Напомним: