Одесские депутаты выгнали Ройтбурда из художественного музея

Источник: "Думская", Facebook-страница Ройтбурда.

Одесский областной совет досрочно расторг контракт с директором Одесского художественного музея, известным художником Александром Ройтбурдом.

Детали: За его увольнение проголосовал 51 депутат. Трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали.

Вопрос внесли в повестку дня по предложению депутата Алексея Кобыльникова. Он заявил, что Ройтбурд игнорирует депутатские запросы относительно финансовой деятельности музея и "издевается" над ними.

Категорически против увольнения Ройтбурда выступила временно исполняющая обязанности председателя ОГА Светлана Шаталова. Она обвинила инициаторов проекта решения в лоббировании личных интересов и отсутствии гражданского долга.

Прямая речь Шаталовой: "Ваша настойчивость не имеет границ, ваши договорняки противоречат здравому смыслу и логике. При Ройтбурде коллекция музея увеличилась на 49 объектов, проведен ремонт, причем за счет меценатов. Кто еще мог такое сделать?".

Прямая речь Ройтбурда: "Итак сессия облрады меня уволила. Попкорн выбрасывать рано".

Напомним: