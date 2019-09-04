"Решение скорее в сфере психопатологии": Ройтбурд будет обжаловать увольнение из музея

Источник: Радио Свобода

Художник Александр Ройтбурд собирается подать протест на решение областного совета освободить его от должности директора Одесского художественного музея.

Прямая речь Ройтбурда: "Это неправомерное решение, оно противоречит и здравому смыслу, и законодательству. Это решение скорее в сфере психопатологии, чем юриспруденции, поэтому борьба будет".

Что было раньше: Одесский областной совет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея, известным художником Александром Ройтбурдом.

Вопрос внесли в повестку дня по предложению депутата Алексея Кобильникова. Он заявил, что Ройтбурд игнорирует депутатские запросы о финансовой деятельности музея и "издевается" над ними.

За его увольнение проголосовал 51 депутат. Трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали. "За" голосовали фракции "БПП" (кроме Николая Авилова), "Оппозиционный блок", "Доверяй делам", отдельные депутаты "Батькивщины" и других фракций.

Напомним: