В ОРДЛО не преподают украинский и учатся по завезенных с РФ учебниках

Источник: материал "Новой газеты"

На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей с 2016 года почти полностью вытеснили преподавание украинского языка и учатся по завезенным с России учебникам.

Детали: Сообщается, что на Донбассе в этом году в школы пошло около двухсот тысяч детей.

Отмечается, что особое внимание во всех школах Донбасса уделяют "патриотизму". В частности, в табелях школьников ОРДЛО есть отметки о предметах: "Начальная военная и медико-санитарная подготовка", "Уроки гражданственности Донбасса", "урок гражданственности и духовности Донбасса" и тд.

Кроме того, многие собеседники проекта, на условиях анонимности, рассказали, что с 2014 года в ОРДЛО создана своя, выстроенная по российским стандартам и с российскими учебниками, система образования — без украинских классов и школ, с 5-балльной системой.

С 2014 по 2016 год в школах ОРДЛО был "переходный период" и все украинские школы и классы с годами были переведены на русский язык обучения.

Незаконные власти Донбасса требовали убрать или заменить любые упоминания об Украине из предметов "Природознавство" и "Я и Украина". Предлагалось всюду заменить упоминания об Украине на Донбасс или любой другой родной край. Также это касалось предметов "Природоведение", "История Украины", "География Украины" и "Я и Украина".

По словам одного из преподавателей, "получалась полнейшая белиберда".

В 2015 году в школы Донбасса начали завозить российские учебники.

По словам источника, в сентябре 2015 года, двумя белыми гуманитарными конвоями в Донецк завезли 1500 тонн российских учебников и тогда начался другой режим обучения.

Отмечается, что в 2015−16 учебном году еще сохранялись украинские классы и школы, но летом 2016 года "министр образования ДНР" Елена Полякова объявила, что в "республике" больше не осталось желающих изучать украинский язык, и все такие классы были закрыты.

После этого переходный период закончился и началась учеба по российским стандартам.

Украинский язык начали преподавать раз в неделю. В начальной школе этот урок делят пополам — на украинский язык и украинское литературное чтение. Российский язык преподают 5 раз в неделю.

Школьники ОРДЛО могут дистанционно окончить школу на подконтрольной украинской власти территории. Они имеют возможность вступать на льготных условиях в украинские ВУЗы.

Отметается, что во время сдачи ВНО боевики не выпускают школьников Донбасса на подконтрольную правительству территорию.

По словам жителей Донбасса, сейчас 1-2 школьника из 40 поступают в украинские высшие учебные заведения, в некоторых случаях 5-6.

Также отмечается, что в 2019 году в "ДНР" выпустили 8120 учеников 11 классов.