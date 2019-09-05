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ООС: 12 обстрелов, один погибший

Четверг, 5 сентября 2019, 07:31

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военнослужащий погиб.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрелы позиций объединенных сил.




Темы: ДонбассООС
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