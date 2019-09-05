Автобус с детьми попал в ДТП на Львовщине – 14 травмированных, 1 погибший

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Четверг, 5 сентября 2019, 09:00

Источник: полиция Львовской области.

Во Львовской области в результате ДТП с участием автобуса с детьми травмированы 14 человек, водитель легковушки погиб.

Детали: Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 сентября в 20:50 на автодороге Киев – Чоп между селами Дидылов и Банюнин, Каменка-Бугского района.

Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля "Мерседес Вито", 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Неоплан" и с автомобилем "Фольксваген Джета".

От полученных травм водитель "Мерседеса" погиб на месте происшествия.

ДТП во Львовской области
ДТП во Львовской области
полиция

На момент автостолкновения в автобусе находилось 49 детей и двое взрослых, проживающих в Черниговской области, а также двое водителей в возрасте 53 и 66 лет, жители города Чернигов.

В результате ДТП с телесными повреждениями госпитализированы 12 детей 10-12 лет, и оба водителя автобуса.

Водитель "Фольксвагена", 22-летний житель города Буськ, не пострадал.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Темы: ДТП Львовщина


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