Автобус с детьми попал в ДТП на Львовщине – 14 травмированных, 1 погибший
Источник: полиция Львовской области.
Во Львовской области в результате ДТП с участием автобуса с детьми травмированы 14 человек, водитель легковушки погиб.
Детали: Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 сентября в 20:50 на автодороге Киев – Чоп между селами Дидылов и Банюнин, Каменка-Бугского района.
Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля "Мерседес Вито", 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Неоплан" и с автомобилем "Фольксваген Джета".
От полученных травм водитель "Мерседеса" погиб на месте происшествия.
На момент автостолкновения в автобусе находилось 49 детей и двое взрослых, проживающих в Черниговской области, а также двое водителей в возрасте 53 и 66 лет, жители города Чернигов.
В результате ДТП с телесными повреждениями госпитализированы 12 детей 10-12 лет, и оба водителя автобуса.
Водитель "Фольксвагена", 22-летний житель города Буськ, не пострадал.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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