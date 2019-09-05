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ДТП на Львовщине: Юные танцоры и музыканты ехали в Краков

Четверг, 5 сентября 2019, 11:31

Источник: Facebook Сновского горсовета.

В автобусе, который попал в ДТП во Львовской области, были дети из танцевального коллектива "Ягодки" и из музыкальной школы им. Н.Г. Рахилна из Сновска Черниговской области.

Сновский городской совет в комментарии к посту в Facebook: "Детей нашего танцевального коллектива и воспитанников детской музыкальной школы, которые ехали в Краков, сразу осмотрели врачи. Тяжелых травм не обнаружено.

Шестеро детей были доставлены в больницу, а всех остальных разместили на ночь в гостинице.

Сейчас решается вопрос возвращения детей в Сновск".

 

В горсовете уточнили, что водитель микроавтобуса Mercedes выехал на встречную полосу, а водитель автобуса Neoplan, в котором были дети, "соблюдал правила дорожного движения и профессионально справился с ситуацией, избежав тяжелых последствий для пассажиров".

Что этому предшествовало. 4 сентября Сновский горсовет сообщил, что "Ягодки" отправились в Европу: в рамках культурного обмена они должны были выступить в Кракове вместе с воспитанниками сновской детской музыкальной школы им. Н.Г. Рахилна (домристами и пианистами).

Юных танцоров и музыкантов сопровождали и.о. директора ДМШ Лариса Серенькая и преподаватель и концертмейстер Юлия Дрозд.

В конце июля участники детского образцового коллектива "Ягодки", воспитанники заслуженного работника культуры Украины Светланы Горбатович, вернулись из Франции. Дети ездили туда по приглашению Ассоциации "Люба Лор'Украина" (руководитель Даниэль Бедлэм).

Темы: ДТПЛьвовщина
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