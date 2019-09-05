Медведчук прилетел во Владивосток и покритиковал Зеленского

Источник: ТАСС.

Глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук поехал на "Восточный экономический форум" в российский Владивосток.

Там он надеется увидеться с президентом России Владимиром Путиным: "Я бы хотел, но это будет зависеть от воли президента России".

Детали. Медведчук заявил, что приехал на "Восточный экономический форум" (4-6 сентября), так как считает рынки России и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона важными для экономики Украины.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, по его словам, может состояться "в ближайшие дни", но окончательную санкцию должны дать президенты двух стран.

Кум Путина в кулуарах форума "исключительно положительно" оценил телефонные разговоры между президентами России и Украины:

"Я думаю, тот обмен, который должен состояться в ближайшие дни – это результат этих разговоров".

Медведчук также высказал надежду, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и боевиками Донбасса может состоятся в ближайшее время:

"Я думаю, что это должно состояться раньше, чем до конца года… Если речь идет о Донецке и Луганске, то сегодня я точной цифры не знаю. Но несколько месяцев назад было 170, сейчас где-то больше 200. И обратно где-то 70-80 человек - это те, кого разыскивает Украина на территориях непризнанных "ДНР" и "ЛНР". Примерно такие цифры".

По поводу встречи "нормандской четверки" Медведчук заявил, что стороны пока не договорились о проведении встречи на высшем уровне:

"Пока об этом договориться не удалось. Но я думаю, что это связано с тем, что Украина еще до конца не определилась по основным вопросам реализации минских соглашений. Признание в том, что они являются безальтернативными, есть, но как они будут реализовываться и насколько согласна команда Зеленского со всеми положениями минских соглашений, пока еще не известно".

Кум Путина заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского противоречат ключевым пунктам минских договоренностей, в том числе в части предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей и амнистии участников конфликта на Донбассе.

"С подобных позиций говорить о реализации минских соглашений, к сожалению, не приходится", – заявил Медведчук.