Источник: заседание Восточного экономического форума во Владивостоке.

Президент России Владимир Путин заявил о финализации переговоров об обмене заключенными с Украиной.

Прямая речь Путина: "Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей. Но исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем с официальными властями. Думаю, в ближайшее время это станет известно".

Детали: Конкретных сроков Путин не назвал.

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