Путин заявил о финализации переговоров об обмене заключенными

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Четверг, 5 сентября 2019, 12:47

Источник: заседание Восточного экономического форума во Владивостоке.

Президент России Владимир Путин заявил о финализации переговоров об обмене заключенными с Украиной. 

Прямая речь Путина: "Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей. Но исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем с официальными властями. Думаю, в ближайшее время это станет известно".

Детали: Конкретных сроков Путин не назвал.

Знать больше: Почему затормозился обмен заключенными и когда украинцы могут вернуться домой

Предыстория:

  • В середине июля украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова и российская уполномоченная Татьяна Москалькова обменялись списками политзаключенных в России и Украине. В списке от Украины значилось 150 человек, в списке РФ – 34.
  • 22 августа российские СМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
  • В последние дни августа начали ходить слухи о том, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной уже происходит, но его завершение официально опровергали.
  • По состоянию на 2 сентября Московское СИЗО Лефортово приняло передачи для 32 украинцев: 24 военнопленных моряков и 8 политзаключенных.
  • Ранее в СИЗО "Лефортово", где находились 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
  • При этом по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляли документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
  • 28 августа суд в Украине выпустил из СИЗО главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. По данным УП, Вышинский сам согласился принять участие во взаимном освобождении лиц между Украиной и Россией.
  • 29 августа появилась информация, что крымчанина Олега Сенцова доставили из далекого города Лабытнанги в Москву.
  • 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.

Украинская правда

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Темы: политзаключенные Путин


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