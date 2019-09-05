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В ГУР говорят, что Россия завершает формирование сил, способных пойти на Украину

Четверг, 5 сентября 2019, 14:30

Источник: представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "Укринформу"

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий видит угрозу возобновления широкомасштабных боевых действий со стороны России.

Вадим Скибицкий на вопрос о самых серьезных угрозах: "В принципе все угрозы у нас определены в документах: в Военной доктрине, которая сейчас будет обновлена ​​в соответствии с законом "О национальной безопасности", в Стратегии национальной безопасности, в других документах.

Но есть угрозы, которые сегодня остаются актуальными и которые нужно не просто отслеживать, а нужно принимать меры по их нейтрализации или недопущению повышения их уровня.

Во-первых, одна из основных угроз – это угроза территориальной целостности Украины и возможность возобновления широкомасштабных боевых действий, а то и даже широкомасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Она остается, и РФ поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск".

Скибицкий заявил, что Россия уже в начале следующего года будет иметь у границы силы, которые сможет задействовать для наступления на Украину:

"На сегодняшний день, начиная с 2015 года, уже, по сути, завершается формирование трех российских дивизий у нашей границы – это 3-я, 144-я и 150-я дивизии. Кроме того, продолжается формирование 8-й армии в Южном военном округе, которая будет действовать непосредственно на нашем направлении.

И согласно планам, которые существуют в РФ, основные мероприятия планируется завершить уже в конце 2019-го – начале 2020 года. То есть это те меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении".

Представитель украинского ГУР добавил: "Кстати, именно в следующем году планируется учения "Кавказ-2020", где планы по применению новых формирований против нашего государства уже будут практически отработаны на полигонах, в учебных центрах Южного военного округа, в том числе и на территории Крыма".

"Украинская правда" в Threads

Темы: разведкаМинобороныРосcиявойна
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