В России разбился военный вертолет Ми-8

Источник: собеседник российского издания "Интерфакс"

В Саратовской области России поселке Соколовый во время взлета с аэродрома разбился и сгорел военный вертолет Ми-8.

Дословно: "Военный вертолет Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся".

Детали: Зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

По официальным российским данным экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было.

Минобороны России заявляет, что Ми-8 опрокинулся при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета.

В военном ведомстве рассказали, что причиной аварии могло стать разрушение одной из стоек шасси. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на аэродроме работает комиссия ВКС России.