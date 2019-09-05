В России разбился военный вертолет Ми-8

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Четверг, 5 сентября 2019, 15:54

Источник: собеседник российского издания "Интерфакс"

В Саратовской области России поселке Соколовый во время взлета с аэродрома разбился и сгорел военный вертолет Ми-8.

Дословно: "Военный вертолет Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся".

Детали: Зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

По официальным российским данным экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было.

Минобороны России заявляет, что Ми-8 опрокинулся при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета.

В военном ведомстве рассказали, что причиной аварии могло стать разрушение одной из стоек шасси. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на аэродроме работает комиссия ВКС России.

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Темы: Росcия авиа авария


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