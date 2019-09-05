Глава МИД Нидерландов о Цемахе: Новости из Киева вызывают много вопросов
Четверг, 5 сентября 2019, 16:55
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландский портал Nieuws.
"Мы находимся в курсе дел", - сказал Блок.
Вместе с тем министр отказался вдаваться в детали и не стал раскрывать, была ли нидерландская сторона информирована об освобождении Цемаха заранее.
По его словам, последние сообщения из Киева "вызывают много вопросов".
Ранее в международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявили, что хотели бы допросить Цемаха, но его освобождение это усложняет.
Напомним:
- Депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири назвала "тревожным" освобождение украинским судом из-под стражи боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.
- 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.
- Цемах руководил так называемой "противовоздушной обороной" в районе, где сбили самолет "Малайзийских авиалиний". Как предполагают, Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена заключенными с Украиной.