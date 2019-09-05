Глава МИД Нидерландов о Цемахе: Новости из Киева вызывают много вопросов

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Четверг, 5 сентября 2019, 16:55

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландский портал Nieuws.

"Мы находимся в курсе дел", - сказал Блок.

Вместе с тем министр отказался вдаваться в детали и не стал раскрывать, была ли нидерландская сторона информирована об освобождении Цемаха заранее.

По его словам, последние сообщения из Киева "вызывают много вопросов".

Ранее в международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявили, что хотели бы допросить Цемаха, но его освобождение это усложняет.

Напомним:

  • Депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири назвала "тревожным" освобождение украинским судом из-под стражи боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.
  • 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.
  • Цемах руководил так называемой "противовоздушной обороной" в районе, где сбили самолет "Малайзийских авиалиний". Как предполагают, Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена заключенными с Украиной.

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Темы: заложники Росcия Нидерланды


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