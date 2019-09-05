Суд освободил боевика Цемаха, которого могут выдать России

Источник: "Радио Свобода"

Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.

Прямая речь судьи: "Применить к подозреваемому Цемаху Владимиру Борисовичу меру пресечения в виде личного обязательства. Освободить из-под стражи в зале суда".

Детали: Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Суд возложил на Цемаха сроком на 60 суток в пределах срока досудебного расследования следующие обязательства: прибывать на вызовы к следователю, в суд и к прокурору, не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать об изменении места жительства и работы.

В то же время электронного браслета Цемах не будет носить.

Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Прямая речь представителя прокуратуры Олега Пересады: "Теперь за жизни господина Цемах будет отвечать сам господин Цемах".

"Может быть угроза (для его жизни - ред.), поскольку достаточно много внимания господину Цемаху уделяется, особенно в контексте расследования сбитого "Боинга"" Малайзийских авиалиний", и, как я отмечал в суде, он является важным элементом установления истины в этом производстве. И мы понимаем, что наш северный сосед достаточно жестко обращается с опасными для себя лицами".

Представитель прокуратуры предположил, что теперь Цемах будет "достаточно труднодоступен для международной совместной следственной группы".

Как предполагают, Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена заключенными с Украиной.

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