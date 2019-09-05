САП и НАБУ направили первое дело в Антикорсуд

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Четверг, 5 сентября 2019, 18:12

Источник: пресс-служба САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила первый обвинительный акт в Высший антикоррупционный суд.

Дословно: "САП утвержден и направлен в ВАСУ обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК".

Детали: Речь идет об Андрее Рачкове. Следствие установило, что в течение 2012-2013 годов служащий в сговоре с другими лицами перечислил с госпредприятия 1,258 млн долл. на счет оффшорной компании на Британских Виргинских островах за работы и услуги, которые не предоставлялись.

Во время досудебного расследования Рачков находился под круглосуточным домашним арестом.

 

Что было раньше: 5 сентября председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич объявила о начале работы суда.

Дополнительно: Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура хотят законодательно закрепить за Высшим антикоррупционным судом рассмотрение исключительно дел, расследованных их детективами и прокурорами.

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Украинская правда

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